Москва20 окт Вести.Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить Антона Силуанова в должности вице-премьера – министра финансов России. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Андрей Макаров.

Комитет единогласно, представители всех фракций в комитете поддержали кандидатуру Антона Германовича [Силуанова] сказал он

Как ранее объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, расширение полномочий Силуанова связано с необходимостью дополнительной координации финансовой сферы.

Сам Силуанов рассказывал, что должность вице-премьера предоставляет больше возможностей для выстраивания системы управления финансами в рамках правительства.