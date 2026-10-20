Силуанов рассказал, чем отличаются должности министра от вице-премьера

Силуанов рассказал об отличиях должностей министра и вице-премьера Силуанов рассказал, чем отличаются должности министра от вице-премьера

Москва20 окт Вести.Должность вице-премьера дает больше возможностей для выстраивания системы управления финансами в рамках правительства. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава Минфина Антон Силуанов.

В понедельник его выдвинули на новый в правительстве пост, совмещающий должности министра финансов и вице-премьера.

Есть больше возможностей организации взаимоотношений с коллегами. Есть больше возможностей с точки зрения выстраивание системы управления в данном случае финансами... в рамках правительственных взаимоотношений сказал Силуанов

Ранее министр рассказал, с чем связаны изменения в финансовом блоке правительства РФ.