Москва20 октВести.Должность вице-премьера дает больше возможностей для выстраивания системы управления финансами в рамках правительства. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава Минфина Антон Силуанов.
В понедельник его выдвинули на новый в правительстве пост, совмещающий должности министра финансов и вице-премьера.
Есть больше возможностей организации взаимоотношений с коллегами. Есть больше возможностей с точки зрения выстраивание системы управления в данном случае финансами... в рамках правительственных взаимоотношенийсказал Силуанов
Ранее министр рассказал, с чем связаны изменения в финансовом блоке правительства РФ.