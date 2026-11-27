Силуанов: чем меньше бюджет зависит от энергоресурсов, тем он самодостаточнее

Силуанов назвал условия для самодостаточности бюджета России Силуанов: чем меньше бюджет зависит от энергоресурсов, тем он самодостаточнее

Москва27 ноя Вести.Если бюджет сбалансирован и имеет минимальную зависимость от мировых цен на энергоресурсы, то он самодостаточен. Об этом в ответ на вопрос ИС "Вести" заявил вице-премьер - глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Так он ответил на вопрос журналиста: является ли бюджет "финансовым щитом" против санкций.

Если бюджет сбалансирован, если бюджет меньше зависит от цен на энергоресурсы на мировых рынках – мы самодостаточны сказал Силуанов

По его словам, бюджет следующей трехлетки как раз направлен на то, чтобы население России не чувствовало санкционные ограничения.