Москва27 ноя Вести.Бюджет России на ближайшие три года направлен на то, чтобы россияне практически не чувствовали вводимых Западом санкционных ограничений. Об этом заявил в ответ на вопрос ИС "Вести" вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

Свой комментарий он дал перед пленарным заседанием Совета Федерации, на котором запланировано рассмотрение закона о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

Бюджет следующей трехлетки как раз направлен на то, чтобы минимизировать - точнее так, чтобы наши люди практически не чувствовали те санкционные ограничения, которые западные страны вводят вокруг нашей страны, которые направлены не только против экономики, но и против людей. Они про это не говорят, но на самом деле это так и есть сказал Силуанов

Он сравнил бюджет с финансовым щитом.

Поэтому бюджет действительно как финансовый щит должен минимизировать вот эти последствия политики западных стран по отношению к нашей стране. Так это и учтено в проекте финансового плана заявил Силуанов

Ранее чиновник назвал условия для самодостаточности бюджета России.