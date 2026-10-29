Силуанов: дефицит бюджета РФ в следующем году составит 2,2% ВВП Силуанов: дефицит бюджета России составит 2,2% ВВП в 2027 году

Москва29 окт Вести.Дефицит российского бюджета в следующем году составит 2,2% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести".

Дефицит бюджета в следующем году планируется в размере 2,2% валового внутреннего продукта. Это ниже, чем оценка текущего года. Основными источниками дефицита предусматриваются, конечно, внутренние ресурсы. Мы на внешние рынки не выходим. Финансовый рынок у нас самодостаточен и предоставляет необходимый объем денежных средств для финансирования источников дефицита бюджета сказал Силуанов

Россия будет опираться на собственные ресурсы, заключил министр.

Ранее, 29 октября, Госдума РФ приняла в I чтении проект бюджета страны на 2027-2029 годы. Второе чтение запланировано на 19 ноября.