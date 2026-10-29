Госдума приняла проект бюджета на 2027-2029 годы в I чтении Госдума в I чтении приняла проект федерального бюджета на 2027–2029 годы

Москва29 окт Вести.Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Основные параметры главного финансового документа страны рассчитаны на постепенный рост доходов и расходов при сохранении дефицита.

Согласно проекту, в 2027 году доходы бюджета составят 43,3 трлн рублей, расходы — 48,7 трлн рублей, дефицит — 5,4 трлн рублей. В 2028 году доходы запланированы на уровне 45,8 трлн рублей, расходы — 50,9 трлн рублей, дефицит — 5,1 трлн рублей. В 2029 году доходы ожидаются в размере 48,6 трлн рублей, расходы — 53,9 трлн рублей, дефицит — 5,3 трлн рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2028 года установлен на уровне 48,108 трлн рублей, на 1 января 2029 года — 54,985 трлн рублей, на 1 января 2030 года — 62,070 трлн рублей. Внешний долг на те же даты запланирован в размере 66,4 млрд долларов (56,8 млрд евро), 64,8 млрд долларов (55,4 млрд евро) и 60,9 млрд долларов (51,6 млрд евро) соответственно. Инфляция в 2027–2029 годах прогнозируется на уровне 4%.

В открытой части госпрограмм предусмотрены расходы на здравоохранение: 1,391 трлн рублей в 2027 году, 1,534 трлн — в 2028-м и 1,685 трлн — в 2029-м. На социальную поддержку граждан выделяется 3,464 трлн, 3,623 трлн и 3,807 трлн рублей соответственно. Расходы на промышленность и повышение конкурентоспособности составят 1,474 трлн, 1,804 трлн и 2,318 трлн рублей. На обеспечение обороноспособности страны заложено 3,01 трлн, 3,151 трлн и 3,246 трлн рублей. На научно-технологическое развитие — 1,588 трлн, 1,629 трлн и 1,733 трлн рублей. Бюджетные ассигнования на развитие пенсионной системы составят 2,218 трлн, 2,353 трлн и 2,475 трлн рублей соответственно.

В 2027 году величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения устанавливается в размере 20 227 рублей, для трудоспособного населения — 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, для детей — 19 620 рублей.

Также проект бюджета предполагает перенос на 2031-2033 годы погашения трети задолженности регионов перед по кредитам из бюджета по состоянию на 1 марта 2024 года. Правительство РФ при этом получит полномочия по списанию долгов стран-дебиторов России, которые завершили участие в международной расширенной инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран.

Второе чтение запланировано на 19 ноября​​​.

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