Медведев предложил ЕР поддержать проект бюджета на 2027-2029 гг. в I чтении

Медведев предложил поддержать проект бюджета на 2027-2029 годы Медведев предложил ЕР поддержать проект бюджета на 2027-2029 гг. в I чтении

Москва21 окт Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии поддержать проект российского бюджета на 2027-2029 годы​​​ в первом чтении.

Политик напомнил, что на реализацию народной программы ЕР в проекте бюджета на три года заложено более 18 триллионов рублей.

Считаю необходимым поддержать проект бюджета в первом чтении, которое пройдет в конце октября этого года сказал Медведев в видео, опубликованном в его канале в мессенджере MAX

Ранее комитет Совета Федерации России по бюджету и финрынкам поддержал проект федерального бюджета на период с 2027 по 2029 год. Ключевые приоритеты бюджета - выполнение социальных обязательств, помощь ветеранам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности РФ, а также достижение национальных целей.