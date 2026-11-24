Депутат Кобылкин: на Народную программу "Единой России" средства в бюджете есть

Кобылкин: на Народную программу "Единой России" деньги в бюджете есть Депутат Кобылкин: на Народную программу "Единой России" средства в бюджете есть

Москва24 ноя Вести.В федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов заложены средства на все, что прописано в Народной программе партии "Единая Россия". Об этом заявил ИС "Вести" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Дмитрий Кобылкин.

Свой комментарий он дал в преддверии голосования по проекту федерального бюджета в третьем чтении.

На все, что мы обещали людям, то, что мы прописали в Народной программе, деньги есть подчеркнул Кобылкин

Также он сообщил, что фракция "Единая Россия" голосует за бюджет консолидированно и единогласно.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Герой России Владимир Сайбель заявил ИС "Вести", что в федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов будет учтена главная задача – поддержка специальной военной операции.