Москва24 нояВести.В федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов заложены средства на все, что прописано в Народной программе партии "Единая Россия". Об этом заявил ИС "Вести" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Дмитрий Кобылкин.
Свой комментарий он дал в преддверии голосования по проекту федерального бюджета в третьем чтении.
На все, что мы обещали людям, то, что мы прописали в Народной программе, деньги естьподчеркнул Кобылкин
Также он сообщил, что фракция "Единая Россия" голосует за бюджет консолидированно и единогласно.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Герой России Владимир Сайбель заявил ИС "Вести", что в федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов будет учтена главная задача – поддержка специальной военной операции.