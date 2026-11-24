Путин показал Кушнеру архивные документы о его деде-антифашисте Путин показал Кушнеру архивное досье об участии его деда в партизанском движении

Москва24 ноя Вести.Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле со спецпосланниками американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером ознакомил их с архивными материалами о деде Кушнера, который участвовал в партизанском движении во время Холокоста. Об этом сам Кушнер рассказал в интервью журналу New York.

Полученные документы он воспринял как "тонкий намек" и напоминание о том, что "Россия была союзником Америки в борьбе с нацистами".

В публикации отмечается, что бабушка и дедушка Кушнера пережили Холокост, скрываясь в белорусских лесах. Родственники Кушнера по линии отца — Джозеф (при рождении Йосель Берковиц) и Рая Кушнер — были евреями, спасшимися от Холокоста на территории нынешней Белоруссии.

Рая родилась в 1923 году в населенном пункте Новогрудок, который в тот момент относился к территории Польши. В 1943 году она вместе с отцом и сестрой выбралась из нацистского гетто через подземный тоннель и присоединилась к еврейскому партизанскому отряду. Там же находился и ее будущий супруг, бежавший из нацистского трудового лагеря. После войны они поженились, а в 1949 году перебрались в США, где Джозеф занялся строительным бизнесом.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным прошла 12 ноября и продлилась более двух часов. С российской стороны в переговорах участвовали помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американские переговорщики вылетели из Москвы в тот же вечер и направились в Дублин, где встретились с главой киевского режима Владимиром Зеленским и рассказали ему об итогах консультаций в Москве.

Позднее Кушнер сообщил о начале работы над повесткой для следующих переговоров по Украине. Он также рассказал о "продуктивном" разговоре с представителями Киева и европейских столиц, в котором участвовали советники по нацбезопасности Великобритании, Германии, Италии Польши и Франции, а также представители Евросоюза и НАТО.

Он обозначил три ключевых направления работы над будущим Украины: гарантии безопасности, перспектива вступления страны в ЕС, комплексный план восстановления после урегулирования конфликта.