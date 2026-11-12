Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжаются уже более 2 часов

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером идет уже более двух часов Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжаются уже более 2 часов

Москва12 ноя Вести.Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле продолжаются уже более двух часов.

Переговоры в Кремле стартовали днем в четверг, примерно в 15.00. На встрече присутствуют помощники главы российского государства - Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о продолжительности встречи Путина с переговорщиками США, говорил, что президент в интересах дела никогда ничего не ограничивает по времени.

В начале встречи Путин, в частности, отметил успех гуманитарного трека по Украине и попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарности американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании.

В Абу-Даби 10-11 ноября проходили переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.

Утром 12 ноября Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву. В аэропорту Внуково их встретил Дмитриев, после чего американские представители направились в отель в центре столицы.