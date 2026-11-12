Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу и его супруге

Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу и его жене Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу и его супруге

Москва12 ноя Вести.Российский президент Владимир Путин попросил спецпосланников американского лидера Дональда Трампа – Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа – передать благодарность главе Белого дома за организацию контактов России и Украины, а первой леди США Мелании Трамп - за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг города Алешки Херсонской области.

Хочу вас поблагодарить прежде всего, передать слова благодарности президенту Трампу за организацию наших контактов с украинской стороной сказал российский лидер

Путин также сообщил, что хотел попросить передать слова благодарности первой леди США.

Госпоже Трамп, первой леди Соединенных Штатов - за ее активное участие в решении гуманитарного вопроса вокруг города Алешки в Херсонской области сказал президент РФ

В четверг, 12 ноября, у Путина началась встреча в Кремле с Кушнером и Уиткоффом.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры по украинскому вопросу с участием делегаций России, США и Украины.