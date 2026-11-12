Москва12 нояВести.Российский президент Владимир Путин попросил спецпосланников американского лидера Дональда Трампа – Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа – передать благодарность главе Белого дома за организацию контактов России и Украины, а первой леди США Мелании Трамп - за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг города Алешки Херсонской области.
Хочу вас поблагодарить прежде всего, передать слова благодарности президенту Трампу за организацию наших контактов с украинской сторонойсказал российский лидер
Путин также сообщил, что хотел попросить передать слова благодарности первой леди США.
Госпоже Трамп, первой леди Соединенных Штатов - за ее активное участие в решении гуманитарного вопроса вокруг города Алешки в Херсонской областисказал президент РФ
В четверг, 12 ноября, у Путина началась встреча в Кремле с Кушнером и Уиткоффом.
11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры по украинскому вопросу с участием делегаций России, США и Украины.