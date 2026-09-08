Путин отметил усилия Мелании Трамп по возвращению детей в РФ и на Украину Ушаков: Путин отметил усилия Мелании Трамп по возвращению детей в семьи

Москва8 сен Вести.Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом отметил усилия первой леди США Мелании Трамп по возвращению российских и украинских детей в семьи. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

Российский и американский лидеры 8 сентября провели телефонный разговор. В ходе беседы они обменялись мнениями о результатах поездки эмиссаров США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей сообщил Ушаков

В августе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала, что супруга Дональда Трампа помогла вернуть 14-летнюю девочку с Украины.