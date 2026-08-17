Дмитриев отметил важную роль Мелании Трамп в воссоединении семей из РФ и Украины Дмитриев: Мелания Трамп играет важную роль в воссоединении семей

Москва17 авг Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что супруга американского лидера Мелания Трамп продолжает играть важную роль в воссоединении детей из России и Украины с их семьями.

Первая леди Меланья Трамп продолжает играть важную роль в области гуманитарной и миротворческой деятельности на международном уровне, помогая воссоединить российских и украинских детей указал Дмитриев в соцсети X

Он напомнил про состоявшееся в понедельник воссоединение одной из разлученных семей.

...В будущем запланировано еще несколько таких мероприятий сообщил Дмитриев

В понедельник Белый дом проинформировал, что Мелания Трамп помогла воссоединиться с семьей ребенку, который оказался разлучен с близкими из-за украинского конфликта. Отмечалось, что благодаря ее усилиям удалось воссоединить с семьями уже 34 ребенка.