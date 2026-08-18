Москва18 авг Вести.Россия воссоединила 177 семей за все время специальной военной операции. Об этом сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

При этом она подчеркнула, что речь не идет о больших цифрах.

Есть человек, который говорит: "Это мой ребенок, это мой племянник, и вот мои документы". Тогда нужно помочь в воссоединении, и мы помогаем. То количество, которое мы воссоединили за все это время - 177 семей - говорит о том, что это все единичные случаи. Это ничего общего с большими цифрами не имеет. Прежде всего это про семейные отношения, когда мама с папой, например, по разные стороны [границы], и они решают, с кем будет ребенок. Даже в рамках одной страны иногда это сложно сделать, а в рамках воюющих стран - тем более рассказала Львова-Белова

По ее словам, у ее аппарата есть прямой контакт с Украиной.

Я работаю с уполномоченным по правам человека, с [Дмитрием] Лубинцом. Наши аппараты на постоянной связи, мы сверяем списки с обеих сторон, прорабатываем каждого конкретного ребенка. Есть алгоритм, по которому мы воссоединяем [семьи]. По поручению президента главное условие — это наличие родственника, родителя, имеющего правовые основания сказала она

Ранее Львова-Белова рассказала о содействии Мелании Трамп в возвращении в РФ ребенка с Украины.