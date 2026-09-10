Львова-Белова: готовится новое воссоединение детей с близкими на Украине Готовится очередное воссоединение детей с семьями на Украине

Москва10 сен Вести.Готовится новое воссоединение детей с близкими на Украине, продолжается работа в рамках непубличных гуманитарных контактов между Москвой и Киевом. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

Идет подготовка к воссоединению с близкими на Украине и в третьих странах двух детей и молодого взрослого с инвалидностью. Точных сроков пока нет отметила Львова-Белова

По словам омбудсмена, всего при участии института уполномоченных по правам ребенка с родственниками в России воссоединились 32 ребенка из 24 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах - 145 детей из 118 семей.

Львова-Белова подчеркнула, что работа ведется на основании обращений родителей либо близких родственников, которые имеют необходимые правовые основания. При этом обязательно учитываются интересы детей.