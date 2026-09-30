Аппарат детского омбудсмена помог 32 детям воссоединиться с близкими в России Львова-Белова: аппарат детского омбудсмена помог 32 детям вернуться в РФ

Москва30 сен Вести.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпосланником Папы Римского по Украине, главой Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи. В ходе встречи они обсудили воссоединение семей в России, на Украине и в третьих странах. Об этом детский омбудсмен сообщила в своем канале в "Максе".

Встретились с посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи. Одна из ключевых тем - воссоединение семей, которым занимаемся по поручению президента России Владимира Путина написала она

По словам Львовой-Беловой, благодаря содействию ее аппарата за 4 года 32 ребенка из 24 семей воссоединились с близкими в России. Кроме того, 145 детей из 118 семей вернулись к близким на Украине и в третьих странах.

Детский омбудсмен в своем канале также написала, что рассказала Дзуппи о ситуации с детьми в регионах, которые подвергаются атакам ВСУ. Она также рассказала о помощи пострадавшим семьям и о фактах вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Обсудили дальнейшее сотрудничество в интересах детей и семей. Мы ведем работу последовательно, в формате двусторонней группы при содействии представителей МИД России добавила Львова-Белова

Ранее с кардиналом Дзуппи встретилась уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.