Львова-Белова рассказала о содействии Мелании Трамп в возвращении в РФ ребенка Львова-Белова: Мелания Трамп помогла вернуть с Украины 14-летнюю девочку

Москва18 авг Вести.Супруга президента США Мелания Трамп помогла вернуть четырнадцатилетнюю девочку с Украины, заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Благодаря нашему Международному Комитету Красного Креста и включению Мелании Трамп, нам удалось эту девочку вернуть. Да, здесь надо отметить ее вклад. Потому что она и в переговорах с украинской стороной помогает, и она очень чутко откликается на каждую историю, то есть она ... не занимает ничью политическую сторону. Она в гуманитарном ключе эту работу ведет рассказала Львова-Белова

При этом, добавила она, общение с Меланией Трамп велось в переписке.

Да, с ее командой и в письменном виде вот мы обмениваемся в качестве такого нашего посредника сказала Львова-Белова

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что супруга американского лидера Мелания Трамп продолжает играть важную роль в воссоединении детей из России и с Украины с их семьями.