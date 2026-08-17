Москва17 авг Вести.Жена американского лидера Дональда Трампа Мелания помогла воссоединиться с семьей ребенку, который оказался разлучен с близкими из-за украинского конфликта, сообщает Белый дом.

Мелания Трамп содействовала воссоединению еще одного ребенка с семьей в понедельник, 17 августа отмечается в сообщении

Гражданство членов разлученной семьи не уточняется.

По данным Белого дома, благодаря усилиям Мелании Трамп удалось воссоединить с семьями уже 34 ребенка.

Сама Мелания Трамп, согласно сообщению, заверила, что и в дальнейшем будет стремиться содействовать воссоединению людей, разлученных из-за украинского конфликта.

В июне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом высоко оценил роль Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями.