Москва17 авгВести.Жена американского лидера Дональда Трампа Мелания помогла воссоединиться с семьей ребенку, который оказался разлучен с близкими из-за украинского конфликта, сообщает Белый дом.
Мелания Трамп содействовала воссоединению еще одного ребенка с семьей в понедельник, 17 августаотмечается в сообщении
Гражданство членов разлученной семьи не уточняется.
По данным Белого дома, благодаря усилиям Мелании Трамп удалось воссоединить с семьями уже 34 ребенка.
Сама Мелания Трамп, согласно сообщению, заверила, что и в дальнейшем будет стремиться содействовать воссоединению людей, разлученных из-за украинского конфликта.
В июне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом высоко оценил роль Мелании Трамп в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями.