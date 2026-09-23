Москва23 сенВести.У США есть прямой канал связи с РФ и Украиной, который используется для помощи детям воссоединиться с семьями. Об этом в интервью Fox News рассказала жена президента Соединенных Штатов Мелания Трамп.
Она добавила, что намерена добиваться возвращения как можно большего количества детей к их близким.
У нас есть прямой канал с Россией и Украиной. Над этим работает мой представитель. И мы работаем над очередным воссоединениемпояснила Трамп
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что идет подготовка воссоединения с близкими двух детей и одного молодого человека с инвалидность. Она добавила, что Меланья Трамп активно участвует в этом процессе. Впрочем, конкретные сроки Львова-Белова называть не стала.