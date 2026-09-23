Мелания Трамп: есть канал связи с РФ и Украиной по вопросам воссоединения семей

Первая леди США заявила, что работает над воссоединением детей из РФ и с Украины Мелания Трамп: есть канал связи с РФ и Украиной по вопросам воссоединения семей

Москва23 сен Вести.У США есть прямой канал связи с РФ и Украиной, который используется для помощи детям воссоединиться с семьями. Об этом в интервью Fox News рассказала жена президента Соединенных Штатов Мелания Трамп.

Она добавила, что намерена добиваться возвращения как можно большего количества детей к их близким.

У нас есть прямой канал с Россией и Украиной. Над этим работает мой представитель. И мы работаем над очередным воссоединением пояснила Трамп

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что идет подготовка воссоединения с близкими двух детей и одного молодого человека с инвалидность. Она добавила, что Меланья Трамп активно участвует в этом процессе. Впрочем, конкретные сроки Львова-Белова называть не стала.