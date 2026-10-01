Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за работу в гуманитарной сфере украинского конфликта.

Он подчеркнул, что речь идет об обмене мирными жителями и других вопросах.

Мы благодарны первой леди США за работу в гуманитарной сфере. Говорю совершенно искренне, без всякой иронии сказал Путин

Российский лидер также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что он предпринимает усилия по разрешению конфликта на Украине.

8 сентября Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом отметил усилия Мелании Трамп по возвращению российских и украинских детей в семьи.