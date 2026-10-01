Путин: понять Трампа без переводчика будет сложнее, чем Си Путин рассказал о взаимопонимании и предстоящих переговорах на саммите АТЭС

Москва1 окт Вести.Владимир Путин охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом как добрые и многолетние, выразив ему благодарность за искренние усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом президент России заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Комментируя предстоящую встречу втроем на саммите АТЭС с участием председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома, российский лидер отметил, что общаться в таком формате будет сложнее, хотя и выразил надежду на взаимопонимание.