Москва1 октВести.Владимир Путин охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом как добрые и многолетние, выразив ему благодарность за искренние усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом президент России заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Комментируя предстоящую встречу втроем на саммите АТЭС с участием председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома, российский лидер отметил, что общаться в таком формате будет сложнее, хотя и выразил надежду на взаимопонимание.