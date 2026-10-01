Путин об общении с Си Цзиньпином без переводчика: понимали друг друга без слов Путин о беседе с Си Цзиньпином: понимали друг друга без слов

Москва1 окт Вести.Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай", рассказал, что в ходе своего общения с председателем КНР Си Цзиньпином они понимали друг друга без слов.

Один из представителей прессы задал главе государства вопрос о том, как ему удается поддерживать хорошее взаимопонимание с китайским лидером, несмотря на культурный барьер. Отвечая, Путин рассказал историю из своего последнего общения с главой Китая на саммите БРИКС в Нью-Дели.

Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов. Вот вам: "Есть барьеры?" Нет, они отсутствуют. сказал президент

Владимир Путин добавил, что его внуки знают китайский язык. По его словам, в будущем они будут работать у него переводчиками.