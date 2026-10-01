Путин: цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, как и подобные общества

Путин: цифровой тоталитаризм станет тупиком для человечества Путин: цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, как и подобные общества

Москва1 окт Вести.Цифровой тоталитаризм, в том числе распространение искусственного интеллекта, станет таким же тупиковым, как и тоталитарные общества прошлого. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он привел оценки экспертов, по которым распространение искусственного интеллекта может привести к обезличиванию человека в сети.

Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого сказал Путин

Российский лидер также подчеркнул важность сохранения суверенитета в цифровой сфере.

30 сентября Путин дал поручение Правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении на территории "Сириуса" экспериментального режима, направленного на создание условий для развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.