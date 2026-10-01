Москва1 октВести.Цифровой тоталитаризм, в том числе распространение искусственного интеллекта, станет таким же тупиковым, как и тоталитарные общества прошлого. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он привел оценки экспертов, по которым распространение искусственного интеллекта может привести к обезличиванию человека в сети.
Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлогосказал Путин
Российский лидер также подчеркнул важность сохранения суверенитета в цифровой сфере.
30 сентября Путин дал поручение Правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении на территории "Сириуса" экспериментального режима, направленного на создание условий для развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.