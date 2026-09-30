Москва30 сенВести.Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос об установлении на территории "Сириуса" экспериментального режима. Эта мера направлена на создание условий, необходимых для развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Поручение президента опубликовано в среду на сайте Кремля.
Правительству Российской Федерации совместно с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос об установлении на данной федеральной территории экспериментального правового режима, направленного на создание условий для разработки, апробации и внедрения российских технологических решений (включая фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта и электронную компонентную базу), необходимых для развития технологий искусственного интеллектаговорится в опубликованном документе
Доклад по теме необходимо предоставить до 1 мая 2027 года, ответственными назначены глава кабинета министров Михаил Мишустин и руководитель "Сириуса" Елена Шмелева.