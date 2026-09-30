Владимир Путин поручил начать эксперимент в "Сириусе" по развитию ИИ В "Сириусе" установят экспериментальный режим для развития цифровых технологий

Москва30 сен Вести.Президент России Владимир Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос об установлении на территории "Сириуса" экспериментального режима. Эта мера направлена на создание условий, необходимых для развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Поручение президента опубликовано в среду на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации совместно с органами публичной власти федеральной территории "Сириус" с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос об установлении на данной федеральной территории экспериментального правового режима, направленного на создание условий для разработки, апробации и внедрения российских технологических решений (включая фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта и электронную компонентную базу), необходимых для развития технологий искусственного интеллекта говорится в опубликованном документе

Доклад по теме необходимо предоставить до 1 мая 2027 года, ответственными назначены глава кабинета министров Михаил Мишустин и руководитель "Сириуса" Елена Шмелева.