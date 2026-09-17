Шмелева: важно к 2050 году получить несколько поколений выпускников "Сириуса" Шмелева: к 2050 году нужно создать несколько поколений выпускников "Сириуса"

Москва17 сен Вести.К 2050 году важно сформировать несколько поколений выпускников образовательного центра "Сириус". Об этом заявила в интервью ИС "Вести" председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель фонда "Талант и успех", член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

Она отметила, что выпускники образовательного центра "Сириус" уже успели проявить себя в разных сферах.

Очень важно, чтобы вот это поколение Сириуса, которое сегодня состоялось и уже стало видно - как артисты, как инженеры, как ученые, как исследователи - чтобы таких поколений к 2050 году было несколько, и чтобы те правовые решения, образовательные модели, научные школы были созданы в их интересах, вместе с ними и работали на всю страну. В этом и был замысел президента, когда Владимир Владимирович [Путин] создавал образовательный центр "Сириус", федеральную территорию, создавал возможности для того, чтобы мы развивали и развивались вместе с поколениями "Сириуса" подчеркнула Шмелева

Ранее Шмелева рассказала ИС "Вести" о целях и задачах "Сириуса" в ближайшие пять лет.