Москва15 авг Вести.Установка СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) представляет собой новый класс научного оборудования, который позволит проводить более глубокие исследования, а также сделает российскую науку обладателем и первоисточником самых точных и самых подробных научных данных. Об этом ИС "Вести" рассказала исполнительный директор сетевого издания "Научно-образовательная политика" Марта Лесюк-Прокопишина.

Она добавила, что установка СКИФ обеспечит научный суверенитет, а также будет иметь большое значение для развития фундаментальной и прикладной науки.

СКИФ является установкой нового класса научного оборудования. Ее точность позволяет проводить более глубокие исследования… Россия становится с этой установкой обладателем, первоисточником самых точных и самых подробных научных данных, которые могут использоваться для других областей науки… Если переключаемся на то, что дает эта установка, [то это] суверенитет знаний, которые имеют большое значение для развития и прикладной, и фундаментальной науки рассказала Лесюк-Прокопишина

Ранее о подготовке кадров для работы на СКИФе рассказала член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Она подчеркнула, что при такой подготовке будет использоваться искусственный интеллект.