Москва15 сен Вести.Председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в интервью ИС "Вести" рассказала о целях и задачах, которые стоят перед "Сириусом" в ближайшие пять лет.

Шмелева обратилась к словам президента России Владимира Путина о том, что каждый ребенок должен иметь возможность проявить свой талант, комплексное развитие детей - основа для будущего успеха.

Поэтому мы должны делать все, чтобы и детский сад, и начальная школа, и среда развития в каждом субъекте России развивалась уже по тем стандартам, актуальность которых нам подсказывают сами школьники и педагоги. И получается, что мы с опорой на наше культурное наследие и суверенитет, развиваем и ищем ответы на глобальные вызовы, объединяя тем самым и молодежь, и педагогов, и профессионалов, которые сегодня от первого лица понимают, что без этого объединения, основой которой является образование, невозможно развитие человечества отметила председатель Совета территории "Сириус"

Она добавила, что возможности для развития должны быть доступны каждому ребенку, а каждый его следующий шаг должен быть поддержан инфраструктурой.

Прогноз и задачи - создавать как можно больше таких образовательно-профессиональных форматов, широко открытых как международной аудитории, так и в первую очередь российским детям, повышение квалификации педагогов, когда сильные педагоги учатся вместе с сильными учениками на практических задачах, которые фактически собираются в ответы на задачи, стоящие сегодня перед Россией сказала Шмелева

В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ) проходит детская программа, разработанная Образовательным центром "Сириус" совместно с "Движением Первых". Впервые такой формат на площадке МФМ был реализован в 2024 году.