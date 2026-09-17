600 тысяч школьников ежегодно обучаются на программе "Сириус. Курсы" Шмелева: 600 тысяч детей ежегодно учатся на программе "Сириус. Курсы"

Москва17 сен Вести.Онлайн-платформой "Сириус. Курсы" ежегодно пользуются 600 тысяч детей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель фонда "Талант и успех", член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

Центр компетенций по дистанционному обучению объединил более 85% школ страны, подчеркнула она.

600 000 детей учатся ежегодно у нас на "Сириус. Курсы". 86% всех школ Российской Федерации работают на платформе "Сириус. Курсы" привела данные Шмелева

Масштабная образовательная инициатива Образовательного центра "Сириус" - "Большие вызовы", по ее словам, объединяет 150 тысяч человек ежегодно.

Получается, что у нас есть движение как предметных олимпиад, так и "Больших вызовов", в результате которых наши школы - есть у нас ассоциированные школы, почти 600, - которые, как эксперты, вырабатывают задачи следующего уровня; формируются не ответы на все вопросы, потому что их найти нельзя, а алгоритм поиска ответов на те вопросы, на которые сегодня ответов еще нет. И, конечно, очень ценно готовить на этих примерах самых сильных школьников добавила она

Ранее Шмелева рассказала о целях и задачах "Сириуса" на ближайшую пятилетку.