В России с 1 сентября открыли курс видеоуроков по кибербезопасности для учеников

В России 1 сентября запустили курс видеоуроков по кибербезопасности детей В России с 1 сентября открыли курс видеоуроков по кибербезопасности для учеников

Москва1 сен Вести.К началу учебного года аппарат детского омбудсмена запустил для родителей школьников курс по кибербезопасности из пяти видеоуроков. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, в видеокурсе собраны конкретные примеры, когда дети под угрозой преступников оказывались втянуты в противоправную деятельность.

Сейчас выпустили курс уроков по кибербезопасности для родителей к 1 сентября специально, пять видеоуроков сказала Львова-Белова

Омбудсмен подчеркнула важность выстраивания доверительных отношений между родителями их детьми, чтобы своевременно предупредить угрозу.

27 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что повсеместное внедрение киберуроков в подмосковных школах поможет мотивировать школьников строить свое будущее и позволит им быть конкурентоспособными на современном рынке труда.