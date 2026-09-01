Москва1 сенВести.К началу учебного года аппарат детского омбудсмена запустил для родителей школьников курс по кибербезопасности из пяти видеоуроков. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, в видеокурсе собраны конкретные примеры, когда дети под угрозой преступников оказывались втянуты в противоправную деятельность.
Сейчас выпустили курс уроков по кибербезопасности для родителей к 1 сентября специально, пять видеоуроковсказала Львова-Белова
Омбудсмен подчеркнула важность выстраивания доверительных отношений между родителями их детьми, чтобы своевременно предупредить угрозу.
27 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что повсеместное внедрение киберуроков в подмосковных школах поможет мотивировать школьников строить свое будущее и позволит им быть конкурентоспособными на современном рынке труда.