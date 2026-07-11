Москва11 июл Вести.В вопросах комплексной реабилитации детей с инвалидностью и особенностями развития важна междисциплинарность, подчеркнула в беседе с ИС "Вести" зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко.

В Госдуме обсудили программу комплексной реабилитации. Она объединяет медицину, социальную поддержку и профориентацию. Сейчас в эксперименте участвуют 22 региона, и многие из них сталкиваются с проблемами, среди них — нехватка кадров, отметила сенатор.

Междисциплинарность в команде очень важна, чтобы и врачи, и социальные работники по детству были как единая команда... Очень важно собрать именно команду. Конечно, не секрет, что в регионах далеко не всегда есть полный набор именно высококвалифицированных кадров, которые умеют это делать. И я еще не отметила очень важное: в этом пилоте есть работа не только с детьми-инвалидами, но также с их родителями. Потому что чаще всего родители не готовы к тому, что в их семье появился ребенок с особенностями развития. И порой нужно сопровождать в том числе и родителей. С ними должны работать психологи для того, чтобы профилактировать те или иные нюансы, о которых родители могли бы не знать и совершить ошибки сказала Святенко

Проект завершается в 2028 году. Депутаты предложили продлить его еще на два года.