В лаборатории "Сириуса" по ядерной энергетике будут готовить инженеров

Беглов: лабораторию "Сириуса" по ядерной энергетике создадут в Петербурге В лаборатории "Сириуса" по ядерной энергетике будут готовить инженеров

Москва17 сен Вести.В рамках проекта технологической долины образовательного центра "Сириус" планируется создать лабораторию по ядерной энергетике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Беглов, передает ИНТЕРФАКС.

Мы вместе создаем инновационный научно-технологический центр Федерального университета "Сириус" на Васильевском острове. "Сириус" участвует в нацпроекте "Новая ядерная энергетика". У них есть опорная лаборатория Росатома по этому проекту отметил Беглов

По его словам, лабораторию планируют развивать совместно с Росатомом. Там будут готовить инженеров для работы с современными цифровыми технологиями проектирования атомных электростанций.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будет создан Национальный кампус технологического лидерства и развития критических технологий "Сириус". Он станет главным центром для развития искусственного интеллекта, робототехники, инструментальной промышленности и судостроения.

Основные площадки "Сириуса" разместятся на Васильевском острове на месте Ленэкспо. Площадь территории - 25,9 га. Ориентировочные сроки подготовки документации по планировке и межеванию - 2027 год.