Москва17 сенВести.В рамках проекта технологической долины образовательного центра "Сириус" планируется создать лабораторию по ядерной энергетике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Беглов, передает ИНТЕРФАКС.
Мы вместе создаем инновационный научно-технологический центр Федерального университета "Сириус" на Васильевском острове. "Сириус" участвует в нацпроекте "Новая ядерная энергетика". У них есть опорная лаборатория Росатома по этому проектуотметил Беглов
По его словам, лабораторию планируют развивать совместно с Росатомом. Там будут готовить инженеров для работы с современными цифровыми технологиями проектирования атомных электростанций.
Ранее сообщалось, что в Петербурге будет создан Национальный кампус технологического лидерства и развития критических технологий "Сириус". Он станет главным центром для развития искусственного интеллекта, робототехники, инструментальной промышленности и судостроения.
Основные площадки "Сириуса" разместятся на Васильевском острове на месте Ленэкспо. Площадь территории - 25,9 га. Ориентировочные сроки подготовки документации по планировке и межеванию - 2027 год.