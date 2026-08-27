В Петербурге началось строительство подводной лодки "Малоярославец" Новую подлодку "Малоярославец" заложили на "Адмиралтейских верфях"

Москва27 авг Вести.Церемония закладки новой российской дизель-электрической подводной лодки "Малоярославец" проекта 677 состоялась на предприятии ОСК "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

В церемонии принял участие помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Уверен, что высокопрофессиональный коллектив "Адмиралтейских верфей", обладающий богатейшим опытом по строительству надводных кораблей и подводных лодок, в сотрудничестве с коллективами предприятий кооперации достойно справится с поставленной задачей сказал он

Он напомнил, что утвержденная президентом РФ Владимиром Путиным стратегия развития Военно-морского флота до 2050 года предусматривает дальнейшее укрепление военно-морской мощи страны. Одной из приоритетных задач является модернизация подводных сил.

Ранее предприятие "Севмаш" сообщало, что российский флот до конца года получит два новых корабля. За 14 лет компания также поставила 14 атомных подлодок.