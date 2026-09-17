Москва17 сен Вести.Театр русского языка "Живое слово", созданный по поручению президента России Владимира Путина, начал работу на малой сцене. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель фонда "Талант и успех", член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

Она рассказала, что инициатива создания театра связана с увековечением памяти лингвиста Людмилы Вербицкой. Художественным руководителем театра назначен народный артист России Николай Буров, уточнила Шмелева.

По поручению Владимира Владимировича эта инициатива была поддержана нашей рабочей группой по увековечению памяти Людмилы Алексеевны вместе с Санкт-Петербургским государственным университетом, вместе с коллегами-филологами. И теперь мы, согласно указу президента, на федеральной территории строим вот этот театр русского языка "Живое слово". Пока он уже начал работу на нашей малой сцене отметила Шмелева

По словам председателя Совета федеральной территории "Сириус", в театре создается новый жанр.

Знаете, это новый жанр. Это вот опять Россия порождает новый жанр, то, что, естественно; то, что востребовано; то, что очень хочется не только студентам ГИТИСа учить, но и всем остальным студентам всех вузов и колледжей Российской Федерации хочется попробовать вместе – на сцене. И нам кажется, что так выглядят или должны выглядеть студенческие театры, школьные театры, школьные, студенческие какие-то лаборатории языка, живое слово. И наша, мне кажется, театр-лаборатория, которая вот формируется уже сейчас, пока строится здание театра, она покажет, насколько формат этот востребован добавила она

Ранее Шмелева рассказала о целях и задачах, которые стоят перед "Сириусом" в ближайшие пять лет.