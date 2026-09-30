Москва30 сенВести.Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить условия для создания сети объектов уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося 11 августа, опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, кабмин до 1 июня 2029 года должен принять необходимые нормативные акты, провести соответствующие мероприятия и выработать организационные и правовые механизмы для создания и функционирования такой сети.
Первый доклад об исполнении поручения правительство должно представить до 30 декабря, после чего отчитываться о проделанной работе один раз в полгода.
Ответственным за выполнение поручения назначен глава правительства Михаил Мишустин.