Москва30 сен Вести.Президент России Владимир Путин дал поручение правительству обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, которое прошло 11 августа 2026 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации... обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и (или) национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации говорится в сообщении

Доклад по исполнению поручения должен быть представлен до 1 марта 2027 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.