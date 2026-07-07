Путину доложили о мерах по обеспечению стабильного доступа к важным сервисам РФ

Путин ознакомился с докладом о мерах обеспечения доступа к важным сервисам в РФ Путину доложили о мерах по обеспечению стабильного доступа к важным сервисам РФ

Москва7 июл Вести.Правительство РФ в обозначенные сроки представило президенту России Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению бесперебойного доступа населения к ключевым сервисам во время ограничений интернета.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами кабинета министров.

Доклад представлен президенту в установленные сроки приводит агентство слова собеседника

По итогам апрельского совещания российский лидер поручил правительству и Федеральной службе безопасности "обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи", портала госуслуг и платежных систем во время ограничений функционирования интернет-сети. Как сообщалось, доклад о проделанной работе было поручено представить до 1 июля 2026 года.