Контакты в Абу-Даби прошли в положительной атмосфере, заявил Уиткофф Уиткофф: контакты в Абу-Даби прошли в положительной атмосфере

Москва12 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу прошли в положительной атмосфере.

Днем в четверг в Москве стартовали переговоры президента РФ с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На встрече присутствуют помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В начале встречи Владимир Путин отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине и попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании за их усилия на этом направлении.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины состоялись 10-11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.

12 ноября утром Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву. В аэропорту Внуково их встретил Кирилл Дмитриев, после чего американские представители направились в отель в центре столицы.