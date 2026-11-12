На встрече Путина с делегацией из США присутствуют Мединский, Дмитриев и Ушаков

Мединский, Ушаков и Дмитриев присутствуют на встрече Путина с делегацией США На встрече Путина с делегацией из США присутствуют Мединский, Дмитриев и Ушаков

Москва12 ноя Вести.На начавшейся в Кремле встрече президента России Владимира Путина с делегацией переговорщиков из США присутствуют помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Кадры начала встречи показал Павел Зарубин в своем канале в MAX, сообщает ИС "Вести".

В начале встречи Владимир Путин отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине и попросил американских эмиссаров Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера передать благодарность американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании за их усилия на этом направлении.

10-11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.

12 ноября утром Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву. В аэропорту Внуково их встретил Кирилл Дмитриев, после чего американские представители направились в отель в центре столицы.