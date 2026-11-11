Буданов заговорил на русском языке после встречи по Украине в Абу-Даби

Буданов заговорил по-русски после переговоров в Абу-Даби Буданов заговорил на русском языке после встречи по Украине в Абу-Даби

Москва11 ноя Вести.Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) во время пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби перешел на русский язык.

Один из западных журналистов задал ему вопрос на английском. Буданов попросил перевести его, а затем по-русски пояснил присутствующим, что понимает вопрос.

Я понимаю, мне надо время сказал Буданов

Позже журналист перевел вопрос на украинский язык и глава офиса Зеленского ответил уже по-украински.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможный штраф для Буданова за использование русского языка выглядит абсурдно и напоминает сюжет "Алисы в стране чудес". Так она прокомментировала слова языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской, которая предложила оштрафовать Буданова за разговор по-русски во время выезда к дому в Киевской области, где местные жители обнаружили пыточную.