Буданов заплатит штраф за русский язык на протестах у пыточной под Киевом

Буданову грозит штраф за использование русского языка у пыточной под Киевом Буданов заплатит штраф за русский язык на протестах у пыточной под Киевом

Москва7 ноя Вести.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) будет вынужден заплатить штраф за использование русского языка при общении с людьми во время столкновений у пыточной под Киевом. Об этом заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

В своих соцсетях омбудсмен рассказала, что Буданов признал факт нарушения и пообещал выплатить штраф в соответствии с законодательством.

Закон о языке существует для того, чтобы работать, а не раскалывать общество или становиться поводом для бесконечных хейт-штормов написала Ивановская

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала кадры протестов в Киевской области. Она с иронией заметила, что "закон о языке работает в полную мощь".

До этого Ивановская признала право врачей на Украине не лечить русскоязычных пациентов под предлогом того, что граждане не обязаны знать любой другой язык, кроме государственного. Захарова назвала заявление украинского языкового омбудсмена нацизмом.