Буданов назвал события под Киевом недопустимыми Буданов: события под Киевом недопустимы для государства

Москва3 ноя Вести.Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что события с насильственным удержанием людей, произошедшие в Петропавловской Борщаговке под Киевом, недопустимы для государства. Об этом он написал в мессенджере Telegram.

Правоохранители и уполномоченные структуры выясняют все детали, чтобы установить объективную и полную картину произошедшего, принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем написал Буданов

По словам главы офиса Зеленского, Киев уже занимается разработкой решений для предотвращения провокаций.

Вечером 2 ноября в сети появились сообщения о тайной тюрьме, в которой находились сбежавшие из воинских частей украинские военнослужащие. «Пыточная», как ее назвали возмущенные киевляне, располагалась в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в доме, который числится как временный пункт дислокации.

Возмущенные жители устроили митинг под Киевом, желая освободить пленников, но столкнулись с сопротивлением силовиков.