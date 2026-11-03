Поддубный о тюрьме "Азова" под Киевом : кажется, что все были в курсе

"Тайная тюрьма "Азова": военкор Поддубный о лжи украинского инфополя Поддубный о тюрьме "Азова" под Киевом : кажется, что все были в курсе

Москва3 ноя Вести.Тайная тюрьма и пыточная неонацистов "Азова" (террористическая организация, запрещенная в России) под Киевом, появившаяся "случайно", указывает на возможную осведомленность властей и вызывает сомнения в правдивости украинского информационного поля, а также поднимает вопрос о существовании подобных мест на территории, контролируемой киевским режимом. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX, комментируя ситуацию в Киевской области, где в подвале одного из домов насильно удерживали мобилизованных.

Тайная тюрьма или пыточная неонацистов "Азова" под Киевом иронично появилась в информационном пространстве вроде и случайно, но я вот в такие случайности не верю. В столичном пригороде неонацисты из "Азова" держали людей в подвале, пытали, убивали, требовали выкуп за насильно мобилизованных с их родных и близких. После мариупольской "библиотеки" такие истории не удивляют, но не удивляют они нас с вами, а вот жителей Украины удивить могут, те живут в условиях отрегулированного информационного поля, которое не имеет ничего общего с реальностью заявил Поддубный

Украинские СМИ сообщали, что глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) попал под струю газа из баллончика, приехав к дому с подвалом в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, в котором насильно удерживали мобилизованных.

Толпа протестующих у тюрьмы возмущалась недолго. Террорист Буданов, глава офиса просроченного Зеленского получил газом в лицо, что-то сказал на языке противника и свалил, а потом пришли крепкие хлопцы, которые серьезно "косплеят" СС и разогнали всех к чертям. Такие вот нравы эльфов в стране вечной "демократии". И кажется, что все были в курсе, потому как очень быстро приехали к "военному объекту" отмазывать азовцев. И глава нацгвардии и террорист Буданов. В теме были или просто боятся людей со свастиками на плечах? Тут бы, конечно, задуматься жителям Украины, а сколько вообще сейчас таких пыточных на территории, которую пока контролирует киевский режим? задался вопросом Поддубный

Украинские СМИ накануне сообщили, что неизвестные держат в подвале дома в селе под Киевом около 40 человек. После появления сообщений люди начали собираться рядом со зданием. Позднее на месте началась стрельба.

Из подвала дома вывели 14-летнего подростка, которого избивали в подвале лопатой.