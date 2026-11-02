Вооруженные мужчины удерживают в подвале в Киевской области около 40 человек

Около 40 человек удерживают в подвале в Киевской области Вооруженные мужчины удерживают в подвале в Киевской области около 40 человек

Москва2 ноя Вести.Неизвестные держат в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области около 40 человек, сообщили украинские СМИ.

Вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале в Петропавловской Борщаговке под Киевом. На место вызвали скорую, однако мужчины, которых называют владельцами здания, не пустили медиков внутрь говорится в публикации

Отмечается, что в подвале могут находиться люди в критическом состоянии. Один из удерживаемых, по информации местных СМИ, уже умер.

Присутствовавшая на месте происшествия женщина заявила, что среди заложников есть ее сожитель. По ее словам, мужчину поместили туда после самовольного оставления воинской части, а затем начали вымогать у нее деньги за его освобождение.

Из-за ситуации рядом с домом очевидцы устроили потасовку с полицейскими, а также попытались выбить ворота дома.

Полиция Киевской области выступила с заявлением, что информация о незаконном удержании людей и гибели человека не соответствует действительности, однако, как отметили журналисты, их слова противоречат свидетельствам с места событий.

Ранее представители российских силовых структур рассказали, что боевики Вооруженных сил Украины держат мобилизованных в ямах на полигоне в Черниговской области.