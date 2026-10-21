Эвакуированные жители Купянска-Узлового сообщили детали операции по их спасению Жители Купянска-Узлового рассказали о спасении из поселка российскими бойцами

Москва21 окт Вести.Украинские боевики запугивали дронами мирных жителей Купянска-Узлового, а также скидывали на них бомбы во время эвакуации из поселка. Подробнее о том, как проходила операция по спасению, они рассказали в интервью ИС "Вести".

Мирные жители прятались в подвале многоэтажного дома в южной части поселка, при этом украинские боевики знали, что там живут люди.

Заходили к нам в подвал, устраивали дебош, угрозы, даже до мордобития доходило. Они разговаривали чисто на украинском языке, западном. Они избивали ребят, которые жили в подвале нашем. [Называли нас] сепаратисты, "ждуны", что мы ждем Россию рассказала Виктория Погосян

По подвалу, где прятались гражданские, ВСУ наносили регулярные удары при помощи дронов.

У нас выбора не было. Мы думаем, они нас завтра добьют, эти два подъезда, и мы просто погибнем. Или запалят, мы там задохнемся вспоминает Виктор Белов

Военнослужащие эвакуировали почти сотню гражданских из Купянска-Узлового. Для мирных жителей был организован безопасный коридор, на который совершали атаки украинские боевики.

Запугивали дронами, обстреливали. "Баба-Яга" на нас скинула одну бомбу, потом миномет, наверное, стрельнул. Но он дальше [попал], впереди, чтобы мы вперед не шли – запугивал, чтобы мы дальше не шли сказал Игорь Заика

Ранее сообщалось, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии спасли около сотни мирных жителей из Купянска-Узлового в Харьковской области, находясь под вражеским огнем украинских дронов.