Москва16 ноя Вести.Российские военнослужащие 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии эвакуировали из Купянска-Узлового в подконтрольные РФ тыловые районы Харьковской области более ста человек. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Однако, по его словам, в населенном пункте еще остаются люди, жизнь которых подвергается опасности из-за ударов украинских боевиков.

Сейчас уже более 100 человек этим подразделением эвакуировано в безопасные территории, но там еще остаются люди, жизнь которых находится в опасности. И любое передвижение, как и нахождение там, чревато гибелью этих людей, потому что Киев их за людей не считает и предпринимает уже все доступные им военные меры для того, чтобы уничтожать свое же гражданское украинское население, которых они за отсутствие политической поддержки киевского режима стремятся уничтожить, просто ликвидировать рассказал Мирошник

По информации дипломата, утром 10 ноября российские военнослужащие начали эвакуацию группы жителей из Купянска-Узлового, которых защищали на всем пути следования. Однако потерь избежать не удалось – несколько человек подорвались на самодельном взрывном устройстве, установленном украинским дроном. В группе из 22 человек семеро погибли, в том числе мать с ребенком.