Мирошник: ВС РФ спасают украинцев от ВСУ на купянском направлении Мирошник: ВС РФ на купянском направлении пытаются спасти украинцев от ВСУ

Москва13 окт Вести.Вооруженные силы России проводят операцию по спасению граждан Украины от действий украинских боевиков на купянском направлении в Харьковской области. Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, российские войска разворачивают серьезную гуманитарную миссию.

Сейчас на купянском направлении разворачивается достаточно серьезная гуманитарная миссия, которую выполняют российские войска именно по спасению гражданского населения. Я отмечу: граждан Украины, людей, которые имеют у себя в карманах украинские синие паспорта и которые нуждаются сегодня в спасении от украинских вооруженных формирований сказал Мирошник

Ранее Мирошник прокомментировал ситуацию в Алешках Херсонской области. Он обратил внимание на то, что в населенном пункте киевский режим с помощью современных средств организовал средневековую блокаду.