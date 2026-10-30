Москва30 окт Вести.Часть жителей города Алешки Херсонской области могут захотеть выехать на Украину, и "по разные стороны баррикад" могут оказать члены одной семьи. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он не исключил, что некоторые жители Алешек захотят уехать из города на территорию Украины.

Я не исключаю этого, потому что все-таки Алешки - это был долго пригород Херсона, и война прошла по живому, поэтому братья и сестры, родители, дети могут находиться по разные стороны баррикад. И поэтому, исключительно исходя из каких-то родственных отношений, могут быть такие люди, у которых не получалось переехать - в частности, из-за позиции Украины, то есть это Украина заблокировала возможности перехода. Кроме того, далеко не каждый человек может оплатить свой переезд из Херсонской области на территорию Украины. Возможность такая есть, то есть Россия — не Украина. Россия не закрывала никакие выезды, и из целого ряда районных центров Херсонской области практически ежедневно двигаются автобусы. Как правило, это микроавтобусы, которые едут через Россию, Белоруссию, Польшу и доезжают до Украины. С Украины выехать нельзя определенным категориям населения, а из России - можно. Поэтому эти возможности у них были, но, возможно, финансовых возможностей у кого-то для этого не было сказал Мирошник

Гуманитарную операцию в городе Алешки, по словам Мирошника, можно назвать принуждением Украины к выполнению норм международного гуманитарного права.