Москва30 октВести.Гуманитарную операцию в городе Алешки Херсонской области можно назвать принуждением Украины к выполнению норм международного гуманитарного права (МГП). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он напомнил, что Украина практически год наносила удары по Алешкам, блокируя возможность передвижения.
И удары ежечасные, даже не ежедневные - ежечасные. То есть если мы фиксируем, то только дронов в неделю в среднем по Алешкам прилетало штук 700 - то есть по сто штук в день. Это маленький город относительно и по населению, и по площадиподчеркнул Мирошник
Как отметил дипломат, "украинцы утюжили" Алешки "по полной программе".
Поэтому то, что сейчас происходит, это можно сформулировать как по сути принуждение Украины к выполнению норм международного гуманитарного права. То есть в рамках МГП, в рамках Женевских конвенций, доппротоколов создание гуманитарного коридора для гражданских — это нормально. Это один из нормальных методов для того, чтобы не допустить искусственного голода, не допустить блокирования населения, не допустить создания невыносимых условий для жизнисказал Мирошник