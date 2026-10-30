Москва30 окт Вести.Гуманитарную операцию в городе Алешки Херсонской области можно назвать принуждением Украины к выполнению норм международного гуманитарного права (МГП). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он напомнил, что Украина практически год наносила удары по Алешкам, блокируя возможность передвижения.

И удары ежечасные, даже не ежедневные - ежечасные. То есть если мы фиксируем, то только дронов в неделю в среднем по Алешкам прилетало штук 700 - то есть по сто штук в день. Это маленький город относительно и по населению, и по площади подчеркнул Мирошник

Как отметил дипломат, "украинцы утюжили" Алешки "по полной программе".