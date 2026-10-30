Москва30 октВести.Все больше граждан Германии выступают за отказ от конфронтации в отношениях с Россией. Об этом рассказали в посольстве РФ в ФРГ.
В диппредставительстве агентству РИА Новости подчеркнули, что рядовые немцы все чаще поддерживают восстановление конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.
Видим, что все больше граждан Германии осознает необходимость отказа от конфронтации и выступает за нормализацию отношений с Россиейзаявили в посольстве
Ранее в посольстве России в Берлине отметили, что заявление о подготовке спецназа ФРГ к возможным боевым действиям с Россией уже не удивляет. Там уточнили, что подобные действия вписываются в раскрученную некоторыми европейскими политиками спираль антироссийской истерии.