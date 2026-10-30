Посольство РФ: Западу пора понять, что мир с Россией отвечает интересам народов Посольство России: мир с Россией отвечает интересам народов стран Запада

Москва30 окт Вести.Политикам на Западе пришло время понять, что мирное сосуществование с Россией служит прежде всего интересам их собственных народов, заявили в посольстве России в Германии в интервью РИА Новости.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва не угрожает и не собирается угрожать европейским странам.

Западным политикам пора осознать, что мирное сосуществование с Россией отвечает прежде всего интересам их собственных народов приводит РИА Новости слова представителя посольства

Россия последовательно выступает за мирное разрешение всех противоречий и готова искать выходы из сложившейся ситуации, подчеркнули в посольстве.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не отказывается от контактов с европейскими представителями, и отметил, что России рано или поздно придется вести переговоры с Евросоюзом.